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«Ему рано или поздно придется отвечать за высказывания»: Траньков осудил Ягудина

По словам олимпийского чемпиона, все спортсмены должны нести ответственность за свои слова.

«Ему рано или поздно придется отвечать за высказывания»: Траньков осудил Ягудина
Траньков высказался после слов Ягудина/http://globallookpress.com/

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальное заявление своего коллеги олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Ранее тот встал на защиту тренера Татьяны Тарасовой, позволив себе оскорбительные выражения в адрес тех, кто осуждает его наставницу.

Как считает Траньков, все спортсмены должны нести ответственность за свои слова. «Ему рано или поздно придется отвечать за свои высказывания», – заметил фигурист, говоря о Ягудине.

Кроме того, Траньков поддержал Татьяну Тарасову. Он считает, что она уже много лет работает на телевидении и заслужила говорить то, что думает. В то же время он согласен, что прославленную наставницу часто обвиняют в симпатиях к определенным атлетам. Траньков считает, что не нужно в ее словах искать подвох. Просто Татьяна Тарасова, как выразился фигурист, не пристрастна, но прямолинейна.

Траньков добавил, что Тарасова, безусловно, уважает Алину Загитову, которая приняла решение сделать паузу в своей карьере, потому что нельзя не уважать самую титулованную фигуристку страны, сообщает RT.

Напомним, что ранее Тарасова сказала, что Загитовой нужно брать пример с Евгении Медведевой, которая несмотря на сложности продолжает выступать. Эти слова вызвали гнев со стороны тренера Загитовой Этери Тутберидзе.

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Тэги:

Алексей ЯгудинАлина ЗагитоваМаксим ТраньковТатьяна ТарасоваЭтери Тутберидзе
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«Ему рано или поздно придется отвечать за высказывания»: Траньков осудил Ягудина
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