«Ему рано или поздно придется отвечать за высказывания»: Траньков осудил Ягудина

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальное заявление своего коллеги олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Ранее тот встал на защиту тренера Татьяны Тарасовой, позволив себе оскорбительные выражения в адрес тех, кто осуждает его наставницу.
Как считает Траньков, все спортсмены должны нести ответственность за свои слова. «Ему рано или поздно придется отвечать за свои высказывания», – заметил фигурист, говоря о Ягудине.
Кроме того, Траньков поддержал Татьяну Тарасову. Он считает, что она уже много лет работает на телевидении и заслужила говорить то, что думает. В то же время он согласен, что прославленную наставницу часто обвиняют в симпатиях к определенным атлетам. Траньков считает, что не нужно в ее словах искать подвох. Просто Татьяна Тарасова, как выразился фигурист, не пристрастна, но прямолинейна.
Траньков добавил, что Тарасова, безусловно, уважает Алину Загитову, которая приняла решение сделать паузу в своей карьере, потому что нельзя не уважать самую титулованную фигуристку страны, сообщает RT.
Напомним, что ранее Тарасова сказала, что Загитовой нужно брать пример с Евгении Медведевой, которая несмотря на сложности продолжает выступать. Эти слова вызвали гнев со стороны тренера Загитовой Этери Тутберидзе.