«Возьму говяжьи хвосты и телячьи голяшки»: Симоньян поделилась рецептом новогоднего холодца

Популярная журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram поделилась рецептом приготовления новогоднего холодца. Она отметила, что все русские люди без ума от этого блюда. Впрочем, как и не русские. Холодец она варит десятками разных способов.

«В этот раз возьму говяжьи хвосты и телячьи голяшки. Отварю их раздельно. Первую воду от хвостов солью, от голяшек оставлю. Варить буду с морковью, луком, чесноком, сельдереем, черным и душистым перцем, петрушкой и кинзой. Бульон от хвостов пойдет на шикарный борщ, или можно его заморозить и потом сварить много всего вкусного. Бульон от голяшек я процежу. Мясо и хвостов, и голяшек разберем на волокна, вернем в процеженный бульон, добавим молотый кориандр и давленый чеснок — и еще раз вскипятим», – заявила Маргарита Симоньян.

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Журналистка добавила, что холодец раскладывает по формам. И к утру он уже готов. Как сказала звезда, благодаря голяшкам холодец быстро застывает. Нарезать его можно красивыми кусочками.

Отметим, что буквально месяц назад журналистка родила дочь своему мужу телеведущему и актеру Тиграну Кеосаяну. Это их третий совместный ребенок.