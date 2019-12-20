Новые скелеты в шкафу: Эдриан Броуди снимется в экранизации романа Стивена Кинга

Издание Variety сообщает о том, что Эдриан Броуди получил главную роль в экранизации произведения Стивена Кинга «Поселение Иерусалим». Съемками занимается телеканал Epix и кандидатура главного актера была выбрана довольно быстро, ведь Броуди лауреат премии «Оскар» и гениально сыграл в «Пианисте» и «Отеле Гранд Будапешт».

История экранизации будет происходить в 1850 году, а Эдриан исполнит роль капитана Чарльза Буна, чья жена трагически погибла, так что он вместе с тремя детьми переезжает в старый дом семьи в местечке под названием Причер Корнерс. Ну и разумеется, со временем герой поймет, что у его семьи есть много скелетов в шкафу, о которых он боялся даже подозревать.

Исполнительным продюсером будет Дональд де Лайн, который успешно работал над созданием картины «Первому игроку приготовиться». Съемки «Поселения Иерусалим» планируют начать в мае следующего года, дата премьеры пока не назначена, но скорее всего она состоится осенью 2020 года.