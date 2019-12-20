Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства

Актриса Зинаида Кириенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем супруге экономисте Валерии Тарасевском. Муж звезды ушел из жизни в 2004 году. У него случился инфаркт. От него актриса родила двух сыновей Максима и Тимура.

«Мы познакомились на съемках фильма Казаки». Моему мужу тогда еще не было и восемнадцати лет. Буквально через два месяца после знакомства, как только он стал совершеннолетним, я вышла за него замуж. Я была почти на десять лет его старше. Он был очень образованный человек. У него родители казаки», – заявила Зинаида Кириенко.

По словам актрисы, супруг всю жизнь работал экономистом. «Он был очень общительный. У него хватало ума не делать глупостей и не ревновать меня. Я взяла на себя содержание семьи. Он тоже зарабатывал, но намного меньше. Я работала тогда очень много. Дети были на нем. Он знал больше о них, чем я», – сказала звезда.

При этом актриса отметила, что никогда не выглядела старше своего супруга. «Я пронесла через всю жизнь любовь к одному человеку. Это и сохранило, как я считаю, мне молодость», – заметила 86-летняя актриса.