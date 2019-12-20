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Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства

Супруг Валерий Тарасевский на десять лет младше звезды картины «Судьба человека».

Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства
Кириенко вышла замуж за мужчину, который был на десять лет ее моложе/http://globallookpress.com/

Актриса Зинаида Кириенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем супруге экономисте Валерии Тарасевском. Муж звезды ушел из жизни в 2004 году. У него случился инфаркт. От него актриса родила двух сыновей Максима и Тимура.

«Мы познакомились на съемках фильма Казаки». Моему мужу тогда еще не было и восемнадцати лет. Буквально через два месяца после знакомства, как только он стал совершеннолетним, я вышла за него замуж. Я была почти на десять лет его старше. Он был очень образованный человек. У него родители казаки», – заявила Зинаида Кириенко.

По словам актрисы, супруг всю жизнь работал экономистом. «Он был очень общительный. У него хватало ума не делать глупостей и не ревновать меня. Я взяла на себя содержание семьи. Он тоже зарабатывал, но намного меньше. Я работала тогда очень много. Дети были на нем. Он знал больше о них, чем я», – сказала звезда.

При этом актриса отметила, что никогда не выглядела старше своего супруга. «Я пронесла через всю жизнь любовь к одному человеку. Это и сохранило, как я считаю, мне молодость», – заметила 86-летняя актриса.

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Тэги:

Валерий ТарасевскийЗинаида КириенкоПрограмма "Судьба человека"
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Зинаида Кириенко вышла замуж спустя два месяца после знакомства
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