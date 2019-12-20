В Париже умерла первая французская девушка Джеймса Бонда

По поступившей информации, в Париже на 79-м году жизни скончалась прославленная французская фотомодель Клодин Оже. Она умерла 18 декабря, однако о скоропостижной кончине актрисы журналистам стало известно только спустя два дня. Уточняется, что причина смерти Оже пока не называлась.

Свою звездную карьеру знаменитость начинала как манекенщица. Еще в семнадцать лет девушка стала обладательницей титула «Мисс Франция». Однако славу и признание поклонников она завоевала после участия в съемках одной из части бондианы — «Шаровая молния».

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Клодин стала первой французской девушкой «агента 007» — Джеймса Бонда. Главная роль в ленте с Оже досталась Шону Коннери. После появления в бондиане знаменитость сконцентрировалась на актерской карьере и работе на телевидении. Поклонники помнят Клодин по таким фильмам, как «Немного солнца в холодной воде», «Бабочка на плече», «Кровавый залив».

Помимо того, что Оже снималась в кино, она также не забыла о собственной личной жизни. В 1959 году в возрасте восемнадцати лет девушка вышла замуж за режиссера Пьера Гаспара-Уи. Однако эти отношения были не продолжительными. Вскоре супруги решили развесить. В этом союзе Клодин не стала матерью.

В 1980 году, на тот момент Оже исполнилось 39 лет, актриса из бондианы связала свою жизнь с британским бизнесменом Питером Брентом. Со вторым мужем модель прожила вплоть до его смерти. Предприниматель скончался в 2008 году. Став вдовой, Клодин больше не выходила замуж. От Питера она родила единственную дочь Джессику Клодин Брент. В апреле девушке исполнилось 28 лет.