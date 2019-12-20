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Норкин раскритиковал журналистку с табличкой «Дайте яду» на пресс-конференции Путина

По словам телеведущего, это самое настоящее позорище.

Норкин раскритиковал журналистку с табличкой «Дайте яду» на пресс-конференции Путина
Норкин раскритиковал журналистов/http://globallookpress.com/

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ раскритиковал некоторых российских журналистов, которые, как он считает, устроили цирк на пресс-конференции президента России Владимира Путина.

«Всю пресс-конференцию стояла женщина с табличкой «Дайте яду». Что за позорище? Это цирк, а не привлечение внимания», — заявил Андрей Норкин.

Как считает популярный телеведущий, некоторые его коллеги просто перепутали пресс-конференцию и прямую линию президента. Также он сказал, что ему понравилась нынешняя пресс-конференция больше, чем была год назад.

Добавим, что Владимир Путин больше четырех часов отвечал на вопросы журналистов. За это время ему успели задать более семидесяти вопросов на самые разные темы. Кстати, в этом году на пресс-конференцию аккредитовалось почти две тысячи журналистов. Это новый рекорд.

Ранее Андрей Норкин ответил на шутку телеведущего Максима Галкина. Муж Аллы Пугачевой заявил во время одного из своих концертов, что его прокляли коллеги. Среди произнесенных фамилий — Норкин, Киселев и Соловьев. Якобы об этом юмористу сообщила знакомая ведунья. Как сказал Галкин, колдунья готова поставить зеркало, чтобы негатив отразился обратно на известных ведущих. Галкин же пошутил, что его коллеги в зеркале не отражаются. На это Норкин ответил, что в зеркала не смотрит.

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Тэги:

Андрей НоркинВладимир ПутинМаксим Галкин
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Норкин раскритиковал журналистку с табличкой «Дайте яду» на пресс-конференции Путина
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