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Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца на Новый год

Солистка группы «ВИА Гра» хочет выйти замуж за своего возлюбленного.

Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца на Новый год
Герцег высказалась о своем возлюбленном/https://www.instagram.com/erikaherceg/

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег в эфире шоу «Русские перцы» на «Русском радио» заявила, что ждет предложения руки и сердца от своего возлюбленного. Как она отметила, если любимый человек сделает ей предложение под Новый год, то максимум через три дня она будет готова выйти за него замуж.

«Не знаю, слушает ли он меня сейчас. Но надеюсь, Миша», — заявила девушка, обращаясь к своему любимому мужчине.

Отметим, что Эрика Герцег встречается с бизнесменом по имени Михаил. Как она ранее рассказывала, мужчина связан с нефтяным бизнесом. При этом он непубличный человек.

Напомним, что Эрику Герцег уже несколько месяцев подозревают в романе с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе, супругом певицы Веры Брежневой. Сам продюсер предпочитает на этот счет не распространяться. А вот Эрика Герцег отмечала, что все сплетни о ее романе с Меладзе отражаются на ее личной жизни. Она уже не раз просила журналистов перестать фантазировать.

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Тэги:

Вера БрежневаКонстантин МеладзеШоу "Русские перцы"Эрика Герцег
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Эрика Герцег ждет предложения руки и сердца на Новый год
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