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«Не помню чего-то особенно негативного»: бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей

По словам Алены, она в это время занималась открытием своей танцевальной студии.

«Не помню чего-то особенно негативного»: бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
Бывшая жена Сивова спокойно отнеслась к его свадьбе с Нюшей/http://globallookpress.com/

Бывшая супруга главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова Алена спокойно восприняла новый брак некогда любимого мужчины с певицей Нюшей. Напомним, что вместе они прожили 15 лет. Рассталась пара в 2016 году. Как отметила Алена, ей в момент свадьбы Сивова было не до его новых отношений.

«На тот момент я была в процессе подготовки к открытию своей танцевальной студии. Все мысли, чувства и эмоции были направлены на мой проект. Поэтому не помню чего-то особенно негативного», — заявила девушка.

Как сказала Алена, в России, к сожалению, отсутствует культура расставания. Это не заложено в россиянах исторически. Бывшие муж и жена все время почему-то начинают выяснять отношения, что в корне неправильно.

Она считает, что нужно научиться ценить и уважать близких людей. Тогда и хороших дней в жизни будет куда больше.

Алена отметила, что в год расставания с Сивовым умерла еще и ее мама. Поэтому для нее случился двойной удар. В трудные периоды жизни, как он думает, женщине необходимо научиться смирению, принятию и любви.

Сейчас она старается радоваться каждому дню. Все свободное время Алена Сивова проводит в своей танцевальной студии. К ней приходят дамы, которые раскрывают свою женственность через танец, сообщает «СтарХит».

Напомним, что о романе Игоря Сивова и Нюши стало известно в начале 2017 года. Вскоре яркая исполнительница объявила о помолвке.

Зимой 2018 года стало известно, что Нюша беременна. В том же году они с Сивовым сыграли свадьбу. Рожала Нюша в Майами. Сейчас звезда уже вернулась на сцену с концертами. В ноябре этого года ее дочери исполнился годик.

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Алена СивоваИгорь СивовМайамиНюша
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«Не помню чего-то особенно негативного»: бывшая жена Сивова высказалась о его свадьбе с Нюшей
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