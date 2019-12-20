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Звезда «Сватов» Добронравов заявил, что для актера главное – театр

Известный актер в то же время признал, что соперничать с телевизором очень сложно.

Звезда «Сватов» Добронравов заявил, что для актера главное – театр
Добронравов считает театр выше, чем кино/http://globallookpress.com/

Известный актер, звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов в беседе с порталом Teleprogramma.pro заявил, что для него театр всегда будет в приоритете. Напомним, что недавно художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек сказала, что многие актеры из-за съемок в кино не приходят на репетиции в театр. Как она считает, они гонятся за длинным рублем. Совмещать же работу в кино и театре очень сложно.

«Я знаю точно, что для меня главное — театр. Своей популярности я в первую очередь обязан театру», — сказал Федор Добронравов.

Как он считает, популярность вообще никакого отношения к актерской профессии не имеет.

«Есть популярные люди, которые вообще ничего не умеют. Они просто популярны и все. Я признаю, что сегодня тяжело театру соперничать с телевизором. Но все профессиональные навыки актер все-таки приобретает в театре. В первую очередь на репетициях», — отметил он.

Актер добавил, что в целом он согласен с худруком «Современника».

«Я разделяю мнение Галины Волчек. Нужно все-таки думать о театре. Для меня театр всегда будет на первом месте», — добавил Федор Добронравов.

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Тэги:

Галина ВолчекСериал "Сваты"Федор Добронравов
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Звезда «Сватов» Добронравов заявил, что для актера главное – театр
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