Старшая дочь Ивана Урганта начала встречаться с темнокожим парнем

Старшая дочь телеведущего Ивана Урганта, Эрика, которая последние два года живет в США, в сторис Instagram поделилась снимком, на котором она изображена со своим возлюбленным. Ее избранник — афроамериканец. На фотографии она нежно обнимает мужчину, который целует ее в щечку. Снимок Эрика украсила розовыми сердечками.

Отметим, что девятнадцатилетняя девушка — не родная дочь шоумена. Она наследница его супруги Натальи Кикнадзе. Эрику женщина родила от отношений с бизнесменом из Санкт-Петербурга Теймуразом Куталия. Впрочем, Иван Ургант не раз отмечал, что считает Эрику своей дочкой. Он очень привязался к девушке и во всем ее поддерживает. У Натальи также есть взрослый сын от первого брака и две общие с Иваном дочери.

больше по теме Ургант сравнил дочь Навки с сыном Плющенко Пятилетняя Надя дебютирует в качестве артистки на ледовом шоу «Спящая красавица».

Добавим, что сейчас Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке, где учился сын Бекхэмов, а также дети других знаменитостей.

Кстати, Эрика живет в самом обычном общежитии вместе с другими студентами. В свободное от учебы время девушка ведет блог. Она рассказывает своим подписчикам об особенностях жизни в Америке.