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Старшая дочь Ивана Урганта начала встречаться с темнокожим парнем

Эрика последние два года живет в США.

Старшая дочь Ивана Урганта начала встречаться с темнокожим парнем
У дочери Урганта роман с афроамериканцем/http://globallookpress.com/

Старшая дочь телеведущего Ивана Урганта, Эрика, которая последние два года живет в США, в сторис Instagram поделилась снимком, на котором она изображена со своим возлюбленным. Ее избранник — афроамериканец. На фотографии она нежно обнимает мужчину, который целует ее в щечку. Снимок Эрика украсила розовыми сердечками.

Дочь Ивана Урганта с возлюбленным. Фото
Дочь Урганта закрутила роман с афроамериканцем/https://www.instagram.com/e_ttg/

Отметим, что девятнадцатилетняя девушка — не родная дочь шоумена. Она наследница его супруги Натальи Кикнадзе. Эрику женщина родила от отношений с бизнесменом из Санкт-Петербурга Теймуразом Куталия. Впрочем, Иван Ургант не раз отмечал, что считает Эрику своей дочкой. Он очень привязался к девушке и во всем ее поддерживает. У Натальи также есть взрослый сын от первого брака и две общие с Иваном дочери.

Добавим, что сейчас Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке, где учился сын Бекхэмов, а также дети других знаменитостей.

Кстати, Эрика живет в самом обычном общежитии вместе с другими студентами. В свободное от учебы время девушка ведет блог. Она рассказывает своим подписчикам об особенностях жизни в Америке.

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Тэги:

АмерикаИван УргантНаталья КикнадзеЭрика Куталия
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Старшая дочь Ивана Урганта начала встречаться с темнокожим парнем
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