НОВОСТИ

«Представь, что я доктор»: Нюша рассказала, как продюсер попросил ее полностью раздеться

По словам исполнительницы, после того случая у нее были серьезные психологические проблемы.

«Представь, что я доктор»: Нюша рассказала, как продюсер попросил ее полностью раздеться
Нюша вспомнила, как ее домогался продюсер/http://globallookpress.com/

Певица Нюша в интервью Ютуб-каналу «Ходят слухи» призналась, что в юности ее домогался продюсер-педофил. Это случилось в начале двухтысячных годов. Отец Нюши, экс-участник «Ласкового мая» Владимир Шурочкин, потерял в те непростые времена свою студию. У него сложилась сложная жизненная ситуация. Тогда Нюша уже писала песни.

Однажды отец привел ее к известному продюсеру. Мужчина попросил оставить его наедине с Нюшей. Он стал с ней разговаривать, а потом неожиданно сказал, что она должна полностью раздеться. Он попросил снять кофточку и даже нижнее белье.

Как отметила Нюша, она знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников. При этом, по словам певицы, продюсер-извращенец всячески уверял, что она может ему доверять: «Представь, что я доктор».

По словам звезды, она была очень растеряна. При этом отметила, что мужчина до нее не дотрагивался. Долгие годы исполнительница не рассказывала отцу об этой ситуации. Но однажды во всем призналась. Владимир Шурочкин был в шоке. Для самой Нюши та история обернулась серьезными психологическими проблемами. Сейчас, к счастью, она уже преодолела эти трудности.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир Шурочкингруппа "Ласковый май"Новости googleНюша
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Представь, что я доктор»: Нюша рассказала, как продюсер попросил ее полностью раздеться
Интересно?
Поделись с друзьями: