«Представь, что я доктор»: Нюша рассказала, как продюсер попросил ее полностью раздеться

По словам исполнительницы, после того случая у нее были серьезные психологические проблемы.

Певица Нюша в интервью Ютуб-каналу «Ходят слухи» призналась, что в юности ее домогался продюсер-педофил. Это случилось в начале двухтысячных годов. Отец Нюши, экс-участник «Ласкового мая» Владимир Шурочкин, потерял в те непростые времена свою студию. У него сложилась сложная жизненная ситуация. Тогда Нюша уже писала песни.

Однажды отец привел ее к известному продюсеру. Мужчина попросил оставить его наедине с Нюшей. Он стал с ней разговаривать, а потом неожиданно сказал, что она должна полностью раздеться. Он попросил снять кофточку и даже нижнее белье.

Как отметила Нюша, она знала, что на кастингах девочки раздеваются до купальников. При этом, по словам певицы, продюсер-извращенец всячески уверял, что она может ему доверять: «Представь, что я доктор».

По словам звезды, она была очень растеряна. При этом отметила, что мужчина до нее не дотрагивался. Долгие годы исполнительница не рассказывала отцу об этой ситуации. Но однажды во всем призналась. Владимир Шурочкин был в шоке. Для самой Нюши та история обернулась серьезными психологическими проблемами. Сейчас, к счастью, она уже преодолела эти трудности.