Актер Павел Баршак стал многодетным отцом. Супруга Мария родила девочку. Вес новорожденной составил 3150 граммов, а рост — 53 сантиметра. Рожала супруга Баршака в роддоме № 4. Известно, что малышку назвали Прасковьей.

Отметим, что от предыдущих браков у Баршака двое сыновей — Федор и Фома. В его окружении говорят, что он давно мечтал о дочке. Беременность у Марии протекала без каких-либо осложнений. Она даже вместе с мужем снималась в клипе Натальи Власовой. Кстати, в музыкальном произведении есть откровенные сцены. Судя по всему, супруга решила приглядеть за мужем.

Напомним, что Павел Баршак ранее был дважды женат. От первой супруги у него родился сын Федор. Интересно, что после развода родителей он остался жить с отцом. От второй жены у него родился сын Фома. Известно, что супруга работала дизайнером. По слухам, причиной расставания стал роман Баршака с актрисой Еленой Радевич. Они вместе снялись в «Полете бабочки».

Свою новую любовь Баршак долго скрывал от общественности. Сейчас, как говорил актер, у него наконец-то наступила полная гармония в отношениях. Он безумно счастлив, сообщает «СтарХит».