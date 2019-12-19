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81-летняя Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице

Новостью об очередной госпитализации артистки поделился ее муж Бари Алибасов.

81-летняя Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице
Лидия Федосеева-Шукшина. фото: globallookpress.com/

Лидия Федосеева-Шукшина в этом году несколько раз была госпитализирована. После того, как ее муж Бари Алибасов в начале лета устроил скандал из-за отравления чистящим средством, женщина оказывалась в больнице на нервной почве. Потом ей также стало плохо на отдыхе в Болгарии и ее пришлось транспортировать в Москву. И вот за 12 дней до Нового года стало известно, что 81-летняя актриса снова оказалась в клинике.

Безрадостной новостью поделился Алибасов. Он опубликовал в соцсети снимок, на котором запечатлен с супругой в больничной палате. Продюсер прильнул к улыбающейся Федосеевой-Шукшиной, которая позировала в постели в одной сорочке.

«Лида снова в больнице, но чувствует себя хорошо. Прекрасные врачи, только жаль, не успел на похороны Ю. М. Лужкова», — написал Бари Каримович.

Вскоре с ним связались журналисты и выведали подробности случившегося. Супруг актрисы заверил, что переживать за нее не нужно. «Лидия Николаевна регулярно обследуется в больнице, потому что хочет быть здоровой и долго жить. Поэтому она, в отличие от нас всех, которые думают, что здоровы и будут жить вечно, как положено, всегда ложится на очередное обследование и точно соблюдает рекомендации врачей», — пояснил Алибасов.

Он также отметил, что его жена смеется и находится в хорошем расположении духа. По словам продюсера, ее тело уже давно немолодо, поэтому три раза в год женщина обследуется у врачей, сообщает «Пятый канал». Поклонники все равно были обеспокоены случившимся. Они пожелали Федосеевой-Шукшиной здоровья. Пользователи Сети выразили надежду, что скоро она окажется дома и праздники отметит в кругу близких.

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81-летняя Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице
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