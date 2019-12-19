Звезда сериалов Валерий Новиков впервые за 13 лет встретился с дочерью

Валерий Новиков знаменит своими ролями в сериалах «Бессонница», «Императрица. Самозванцы», «Ивановы-Ивановы» и в других картинах. 61-летний артист ранее состоял в браке. У него есть дочь Александра, которой уже 25 лет. Однако актер не общался с ней и не виделся 13 лет, с тех пор, как ушел от неверной жены Ольги. Узнав об изменах, он решил, что супруга родила девочку не от него. Сейчас у Новикова есть еще одна дочь — 10-летняя Яна, которую ему родила бывшая возлюбленная, секретарь Екатерина Денисова. Этого ребенка актер также бросил.

Со своей законной и внебрачной наследницами артист не виделся все эти годы, но неожиданно он согласился принять участие в передаче «На самом деле». Александра вызвала его пройти проверку на детекторе лжи.

«Дело в том, что мы с мамой ссорились в какой-то момент, это происходило уже после развода, и мама в порыве злости сказала: „Успокойся, ты вообще не его дочь!“. Я не понимала, что произошло, почему все так, что подкрепляло мою неуверенность в том, что он мой отец. Я не понимаю, что должно произойти, чтобы бросить своего ребенка и не появляться все это время», — рассказала дочка актера.

Девушка призналась, что общается с бывшей пассией отца Екатериной, но ей удалось уговорить сделать ее ДНК-экспертизу на родство. В студии появился сам Новиков. Он признался, что устал от неопределенности и сложившейся ситуации. «Я всегда считал, что ты моя дочь, но после развода у меня появились сомнения в этом. Мы прожили с женой прекрасные 30 лет, но последние два года между нами была напряженность», — пояснил артист. Тогда, в 2006 году, он узнал об изменах жены. Это и посеяло в нем сомнения.

Однако также подливала масла в огонь Екатерина, с которой стал встречаться Валерий. Но потом ребенка, которого родила новая избранница, он тоже бросил, так как узнал о рождении девочки, когда уже расстался с секретаршей. Денисова тоже пришла в студию. Она заявила, что актер воспользовался ею. После этого ведущий Дмитрий Шепелев озвучил результаты первой экспертизы между предполагаемыми сестрами Александрой и Яной, которая показала, что они не родственники. Это означало, что кто-то из женщин действительно обманул Новикова.

Другой ДНК-тест, между 25-летней девушкой и ее возможным отцом, показал, что Александра — родная дочь актера. А это означало, что вторая девочка Яна не его дочь. Экспертам сразу стало ясно, почему Екатерина не хотела, чтобы и ее наследница делала подобный ДНК-тест. Проверка на детекторе лжи выявила, что Екатерина намеренно увела мужчину из семьи.