Мама Анастасии Заворотнюк задолжала за элитное жилье

Мама Анастасии Заворотнюк задолжала почти пятьдесят тысяч рублей по коммуналке. Она перестала платить за квартиру, которая расположена на улице Улофа Пальме в Москве. В итоге разбираться в истории пришлось суду.

По данным УФССП по Москве, 76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк должна вернуть чуть больше 45 тысяч рублей. Соответствующее решение суд принял еще в 2018 году, но должница так и не отдала деньги. В мае 2019-го, примерно в то время, когда Анастасия Заворотнюк попала в больницу, судебные приставы занялись взысканием долга.

Про саму недвижимость известно, что это квартира ранее принадлежала актрисе, но вот уже пять лет она оформлена в равных долях на мать и наследников Анастасии. 194,6 квадратных метра в доме переменной этажности, всего в жилом комплексе 43 квартиры.

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Как сообщает ФАН, строение было возведено в 2006 году в прекрасном месте: отличная инфраструктура, тихая зеленая улица, парк-заказник «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовский пруд.

Актриса приобрела жилье на этапе строительства, кадастровая стоимость объекта составляет примерно 55 миллионов рублей, реальная, по оценкам риэлторов, в несколько раз выше. Цены на жилье в данном доме стартуют от 80 миллионов рублей, а за квартиры большой площади просят порядка 360 млн рублей.

Анастасия Завортнюк попала в больницу весной 2019 года из-за онкологического заболевания. По сообщениям СМИ, у актрисы был диагностирован рак мозга, а в декабре из-за злокачественной опухоли парализовало часть тела. Эти новости в семье Заворотнюк комментировать отказались и призвали не усугублять ситуацию, сообщает сайт Радио «КП».