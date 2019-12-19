НОВОСТИ

Мама Анастасии Заворотнюк задолжала за элитное жилье

Женщина перестала платить коммуналку, и теперь долг будут взыскивать судебные приставы.

Мама Анастасии Заворотнюк задолжала за элитное жилье
Мама Анастасия Заворотнюк задолжала 45 тысяч рублей за коммуналку ФОТО: Global Look Press

Мама Анастасии Заворотнюк задолжала почти пятьдесят тысяч рублей по коммуналке. Она перестала платить за квартиру, которая расположена на улице Улофа Пальме в Москве. В итоге разбираться в истории пришлось суду.

По данным УФССП по Москве, 76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк должна вернуть чуть больше 45 тысяч рублей. Соответствующее решение суд принял еще в 2018 году, но должница так и не отдала деньги. В мае 2019-го, примерно в то время, когда Анастасия Заворотнюк попала в больницу, судебные приставы занялись взысканием долга.

Мама Анастасии Заворотнюк задолжала за квартиру 45 тысяч рублей
ФОТО: http://fssprus.ru/iss/ip

Про саму недвижимость известно, что это квартира ранее принадлежала актрисе, но вот уже пять лет она оформлена в равных долях на мать и наследников Анастасии. 194,6 квадратных метра в доме переменной этажности, всего в жилом комплексе 43 квартиры.

Как сообщает ФАН, строение было возведено в 2006 году в прекрасном месте: отличная инфраструктура, тихая зеленая улица, парк-заказник «Долина реки Сетунь» и Мосфильмовский пруд.

Актриса приобрела жилье на этапе строительства, кадастровая стоимость объекта составляет примерно 55 миллионов рублей, реальная, по оценкам риэлторов, в несколько раз выше. Цены на жилье в данном доме стартуют от 80 миллионов рублей, а за квартиры большой площади просят порядка 360 млн рублей.

Анастасия Завортнюк попала в больницу весной 2019 года из-за онкологического заболевания. По сообщениям СМИ, у актрисы был диагностирован рак мозга, а в декабре из-за злокачественной опухоли парализовало часть тела. Эти новости в семье Заворотнюк комментировать отказались и призвали не усугублять ситуацию, сообщает сайт Радио «КП».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостидолг за коммуналку
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мама Анастасии Заворотнюк задолжала за элитное жилье
Интересно?
Поделись с друзьями: