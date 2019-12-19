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«Наши жены вам спасибо скажут»: у Путина попросили выходной 31-го декабря

Президент поспешил ответить на человеческую просьбу с доброй иронией.

«Наши жены вам спасибо скажут»: у Путина попросили выходной 31-го декабря
Президент России Владимир Путин. Фото: Globallookpress

Журналисты попросили у Владимира Путина выходной 31 декабря. С таким предложением к политическому лидеру выступил корреспондент Life Александр Юнашев. Спецкор отметил, что в последний день года большинство людей, которые работают не посменно, как правило, имитируют процесс. По мнению Юнашева и редакции, логичнее было бы официально сделать 31 число законным выходным.

«Мы спокойно сможем подготовиться к празднику. Наши жены вам «спасибо» скажут. А может быть, и ваше будущее… Вы же сами в прошлом году сказали, что как порядочный человек когда-нибудь женитесь. А вы же порядочный!», — с улыбкой озвучил свой вопрос Юнашев.

Президент России Владимир Путин. Фото
Президент России Владимир Путин. Фото: Globallookpress

Президент не смог удержаться от иронии и отметил, что вопрос выходного нужно проработать, однако он не уверен, что это нужно делать в спешке за несколько недель до самого праздника.

«Будет лучше, если ваши жены будут говорить «спасибо» вам! Это укрепляет семью. Что касается выходного дня, то это логично, конечно. Я с аргументами полностью согласен. Но как это сделать и нужно ли это делать в спешке – я не знаю. Нужно спокойно все это проанализировать, чтобы не наносить ущерб нашим садоводникам, например. Мы подумаем об этом в спокойном рабочем режиме», — резюмировал Путин.

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«Наши жены вам спасибо скажут»: у Путина попросили выходной 31-го декабря
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