Новикова ответила на слова Волчек, что актеры идут из театра в кино за длинным рублем

Артистка Клара Новикова в беседе с Teleprogramma.pro ответила на слова художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Ранее режиссер осудила артистов, которые пропускают репетиции в театрах, когда им поступаю предложения сняться в кинокартинах. Она считает, что они гонятся за длинным рублем. Совмещать же удается крайне редко, потому что очень большая нагрузка.

«Я думаю, что Галина Борисовна это хорошо знает на практике. Наверняка есть случаи, когда это очень мешает. Но срывать спектакли, даже если день рождения близкого человека, нельзя. Я могу заранее спрогнозировать, попросить не занимать такое-то число. Но все-таки у меня приоритет — работа. Останавливать съемочный процесс тоже непросто. Там тоже есть графики работы. Это вообще счастье, когда артист задействован и там, и там. Значит он востребован. А дальше уже надо как-то регулировать, везде успевать», — сказала Новикова.

Артистка привела в пример известного актера Даниила Спиваковского, который трудится «на двух фронтах». «Ему очень трудно выходить из положения. Он хочет пробовать себя и там, и там. И денег хочет заработать. Это же все тоже непросто так. У Галины Борисовны наверняка срываются репетиции, когда актеры заняты на съемках», — сказала она.

Новикова уверена, что зритель часто приходит в зал, чтобы увидеть игру определенного артиста. «Нужно и о зрителе подумать, который хочет увидеть тебя в определенной роли», — добавила она.