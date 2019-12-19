«Кинематограф дает большую популярность»: Ларин заявил, что нужно быть честным в профессии

Актер отреагировал на слова Галины Волчек, что в кино артисты идут за длинным рублем.

Звезда «Квартета И» Камиль Ларин в беседе с Teleprogramma.pro высказался о роли кинематографа и театра в своей жизни. Напомним, что ранее художественный руководитель «Современника» Галина Волчек осудила артистов, которые пропускают репетиции в театрах, когда им поступают предложения сняться в картинах. Она считает, что они гонятся за длинным рублем.

«Театр и кино — это часть профессии, поэтому надо просто быть честным и в той, и в другой ипостаси. А дальше все от совести зависит», — сказал он.

По словам Камиля Ларина, он никогда не ставил в приоритет материальное обогащение ради съемок в кино.

«То, что мне было интересно, на то я и соглашался. Не на все сценарии для кинематографа я, допустим, даю согласие. Если это мне интересно, если это не изменяет моим принципам, и принципам искусства вообще, то почему бы и нет. Но каждый решает для себя сам. Лично я считаю, что нужно быть честным со своей профессией», — заметил актер.

При этом он признал, что кино дает актерам большую узнаваемость, чем театр.

«Кинематограф дает большую популярность. Но если ты снялся в плохом фильме, с плохим сценарием, то можешь испортить себе всю карьеру», — заметил Камиль Ларин.