Александр Петров возглавил список самых популярных актеров уходящего года, по версии Mail.ru.

Петров в 2019 году был крайне трудолюбив, в прокат вышли сразу несколько картин, в которых он исполнил главную роль: «Текст», «Герой», «Т-34» и «Анна» и «Гоголь», а совсем скоро в кинотеатрах появится и «Вторжение», в котором Петров сыграл отрицательного, но все еще главного героя.

Рейтинг составляли эксперты на основе посещений сервиса «Кино Mail.ru» с актерами, снимавшимися в фильмах и сериалах 2019 года. Напомним, в сети появился трейлер продолжения романтического и немного спортивного фильма «Лед». Продолжение обескуражит зрителей тем, что happy end первой картины не закончился для главного героя Саши, в исполнении Александра Петрова, ничем хорошим.

Он стал отцом-одиночкой, абсолютно не готовым к жизни с маленькой дочкой. Его «любовь до гроба» Надя решает бросить семью и отправиться в вольное плавание, так что все проблемы достаются Саше. Разумеется, о карьере хоккеиста после такого можно забыть. Однако гены никто не отменял и подросшая дочь становится талантливой фигуристкой, как и ее мать…