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Загитова подарила родной сестре на день рождения дорогой айфон

Олимпийская чемпионка пожелала Сабине быть счастливой.

Загитова подарила родной сестре на день рождения дорогой айфон
Загитова подарила сестре дорогой подарок/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова в Instagram поздравила с днем рождения свою родную сестру Сабину. Ей исполнилось 13 лет.

«С днем рождения, моя любимая сестренка Сабина. Будь счастлива», — написала Алина Загитова.

Также фигуристка опубликовала видео, на котором вручает сестре подарок – дорогой айфон. «Смотри», — говорит она сестре. Когда Сабина открывает коробку, то буквально не верит своему счастью. Она бросается на сестру и заключает ее в объятия.

Отметим, что Сабина, как и ее звездная сестра, увлекается фигурным катанием. Девушка уже делает определенные успехи. Правда, перекрыть достижения сестры, которая выиграла все возможные титулы ей будет сложновато.

Алина Загитова несколько дней назад заявила о приостановке спортивной карьеры. При этом фигуристка продолжит тренировки. На ближайших крупных турнирах болельщики ее не увидят. Многие считают, что Загитовой будет уже сложно вернуться на лед. Дело в том, что у ее более молодых соперниц намного сложнее программы.

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Загитова подарила родной сестре на день рождения дорогой айфон
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