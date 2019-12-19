«Этого не нужно трогать»: Путин не готов перенести тело Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин признался в неготовности перенести тело Ленина из Мавзолея. Об этом стало известно во время традиционной большой пресс-конференции главы государства 19 декабря.

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил у политического лидера о необходимости предать тело вождя пролетариата земле. Президент открыто заявил, что не видит в этом необходимости, поскольку на сегодняшний момент существует очень много людей, которые связывают свою судьбу с этим человеком.

«Этого не нужно трогать. У нас есть люди, которые связывают с этим свою жизнь, свою судьбу. С определенными советскими достижениями. И символом этого, безусловно, является вождь мирового пролетариата. Не нужно это все трогать, нужно просто идти вперед», — подчеркнул Путин.

Также президент подчеркнул, что Ленин при жизни совершил фундаментальную ошибку, сформировав принадлежность к определенной партии. По твердому убеждению политика, именно вслед за политическим объединением и начала «рассыпаться страна».