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«Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву»: Слуцкая отреагировала на слухи о возвращении на лед

В Сети появилась информация, что фигуристка заменит Алину Загитову на ближайшем чемпионате страны.

«Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву»: Слуцкая отреагировала на слухи о возвращении на лед
Слуцкая не собирается выступать вместо Загитовой на чемпионате России/http://globallookpress.com/

Чемпионка мира и Европы, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в Instagram отреагировала на слухи, что она выступит на ближайшем чемпионате России вместо Алины Загитовой. Олимпийская чемпионка Пхенчхана приняла решение приостановить карьеру. Она пропустит ближайшие старты. При этом продолжит тренировки.

«Ну что, снова на большой лед? Обожаю интернет: например, прямо сейчас узнала, что, оказывается, выступаю на грядущем чемпионате России. Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву. Чур, без меня не начинать! Ну а кроме шуток, ждете моего возвращения?» — спросила Ирина Слуцкая своих подписчиков, изрядно заинтриговав.

Напомним, что Ирина Слуцкая не так давно стала многодетной мамой. На свет появилась ее дочка Кира. При этом звезда отметила, что не собирается долго находиться в декретном отпуске. Она в скором времени приступит к тренировкам.

Ирина Слуцкая 17 лет была замужем за первым мужем Сергеем Михеевым. От него она родила дочь Варвару и сына Артема. Сейчас она в браке с бизнесменом Алексеем Говыриным.

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Тэги:

Алексей ГовыринАлина ЗагитоваИрина СлуцкаяСергей Михеев
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«Экстренно меняю планы и вылетаю в Москву»: Слуцкая отреагировала на слухи о возвращении на лед
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