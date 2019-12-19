«Уеду за город и приготовлю оливье»: Кожевникова рассказала, как встретит Новый год

Мама троих сыновей Мария Кожевникова отметит Новый год в компании такой же многодетной семьи за городом. Ее мальчики уже написали Деду Морозу письмо, в котором отчитались, как провели год и что хорошего сделали за это время. И, конечно же, попросили подарки у доброго волшебника.

больше по теме Светский выход: Кожевникова в силуэтном платье посетила премию VMODE Awards Актриса не могла пропустить столь значимое событие.

5-летний Иван сейчас сильно увлечен футболом, поэтому попросил мяч и форму для занятий. 4-летний Максим мечтает об игрушке Playmobil, а вот двухлетнему Васе просто необходима игрушечная бетономешалка.

«Это, наверное, уже 115-я бетономешалка в нашем доме будет. Я не знаю, почему он любит эти машинки», — рассказала Teleprogramma.pro Мария Кожевникова.

В этом году актриса решила не баловать сыновей обилием подарков – дать по одному и все.

«Ценность к таким вещам меняется, когда их много. Мы вот с вами росли в то время, когда не было такого многообразия игрушек, поэтому ценили их больше», — говорит строгая мама.

Актриса призналась, что после 30 лет, с появлением в ее жизни наследников, она изменила систему ценностей. И на Новый год не ждет никаких дорогих презентов.

«Самый главный подарок для меня – это устроить праздник для детей, чтобы им было весело и хорошо. Под бой курантов загадываю, чтобы все были здоровы и живы. Ничего материального мне не нужно, все есть», — сказала актриса.

Как и многие россияне, звезда пишет свои 12 желаний на бумаге, поджигает и выпивает шампанское с полученным пеплом. На праздничный стол ставит сельдь под шубой и оливье, правда для себя салат делает отдельно – без майонеза.

В преддверии праздника, актриса обратилась с теплыми словами в адрес читателей нашего журнала.