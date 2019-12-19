«Это шутка ради пиара»: подруга 77-летней Вовк высказалась о ее свадьбе с Куницыным

Ангелина Вовк на днях огорошила всех новостью, что собралась замуж в третий раз. Известная телеведущая заявила, что ей сделал предложение руки и сердца Михаил Куницын. Они знакомы уже 15 лет. Мужчина сидел за режиссерским пультом программы «Время» на Первом канале, когда она была ведущей. В последнее время они часто работают вместе и появляются на публике. Однако никто не ожидал, что 77-летняя ведущая решит сыграть свадьбу с человеком, который на 25 лет ее моложе.

Однако не все друзья поверили в искренность их намерений. Владимир Левкин признался, что Вовк и Куницын с нежностью относятся друг к другу. Но при этом не стал скрывать, что про их свадьбу слышит впервые. А Бари Алибасов был рад за влюбленных и поздравил их с важным шагом. «Если пригласит на свадьбу, то станцую в костюме Деда Мороза. Я считаю, что у Ангелины любовь», — отметил он.

А вот подруга телеведущей, советский диктор, Анна Шатилова выдала секрет артистки. Она заверила, что никакой свадьбы не будет.

«Люди хотят так о себе заявить, но это только шутка ради пиара. Лина и Миша просто дружат, мы все в нашей телевизионной компании дружим. Но никакой свадьбы, что вы!» — заверила женщина.

Более того, она призналась, что отчасти сама подтолкнула Вовк к этой шутке. По словам Анны, они недавно виделись и она отметила, что Ангелина и Михаил хорошо смотрятся вместе и предложила их пожениться, но это было несерьезно.

Шатилова заверила, что Вовк даже не живет вместе с Куницыным. «Миша живет с родителями, никогда не был женат. Объединяет их с Линой работа», — пояснила женщина. Подруга телеведущей уверена, что это все шутка, так как Ангелина очень занята и в ее расписание забито на ближайшие месяцы.

Согласился с ней и продюсер Сергей Лавров. Он уверен, что Вовк просто пошла на поводу у шоу-бизнеса, чтобы напомнить о себе. По его словам, точно так же поступил Бари Алибасов, когда в прошлом году женился на 80-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом пишет «Комсомольская правда».