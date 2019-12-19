Умер певец и актер Кенни Линч

В минувшую среду умер британский певец и актер Кенни Линч, об этом сообщила семья исполнителя в его официальном аккаунте в Twitter. На момент смерти мужчине был 81 год, причина гибели не уточняется.

Линч родом из Лондона, там он родился на кануне Второй Мировой войны, в 1938 году. Его мать была наполовину с Ямайки, наполовину из Британии, а отец родом из Барбадоса. Кенни очень повезло, ведь он стал одним из первых темнокожих артистов в Великобритании, который сумел добиться огромной популярности.

Линч даже выступал вместе с группой The Beatles и стал первым в мире человеком, который записал кавер на их композицию Misery. Не стоит забывать и о том, что Кенни был и актером, он снимался как в телесериалах, так и в полнометражных фильмах, таких как «Летучий отряд Скотланд-Ярда», «Тайна рукописи», «Доска» и «Дом ужасов доктора Террора».