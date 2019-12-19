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«Я надеюсь, что никогда не увижу его снова»: критики недовольны мюзиклом «Кошки»

Картина получила минимальные оценки от киноэкспертов.

«Я надеюсь, что никогда не увижу его снова»: критики недовольны мюзиклом «Кошки»
Мюзикл "Кошки". Фото: Universal Pictures

В интернете появились отзывы первых зрителей, которым довелось оценить неоднозначный мюзикл «Кошки». И, как боялись многие, новая картина получилась на любителя. Экранизация понравилась лишь единицам, большинство критиков восприняли мюзикл крайне негативно.

На сайте Metacritic средняя оценка фильма составляет всего 31 балл из 100, на основе 34 рецензий. Стоит отметить, что некоторые зрители поставили новой работе Тома Хупера 0 баллов, настолько им не понравилось увиденное.

«Это буквально невероятно. Я надеюсь, что никогда не увижу его снова», — высказался эксперт издания Vox.

Другие зрители отметили, что этот фильм странный в максимально плохом смысле этого слова, а кто-то после просмотра даже забыл, как должны выглядеть настоящие кошки. Кто-то с иронией заметил, что мюзикл получился незабываемым, а в войне кошек и собак, псы заработали несколько баллов после выхода картины.

В России лично убедиться в качестве нового фильма можно будет уже 2 января.

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«Кошки»мюзиклоценки
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«Я надеюсь, что никогда не увижу его снова»: критики недовольны мюзиклом «Кошки»
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