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«Не считаю, что он блистал»: Вертинская нелестно отозвалась об участии Градского в «Голосе»

По словам актрисы, погоду на проекте делают другие люди.

«Не считаю, что он блистал»: Вертинская нелестно отозвалась об участии Градского в «Голосе»
Вертинская нелестно отозвалась о Градском/globallookpress.com

Актриса Анастасия Вертинская нелестно отозвалась об участии своего бывшего супруга Александра Градского в шоу «Голос». Напомним, что с известным музыкантом они были вместе с 1976 по 1980 год. При этом в беседах с журналистами актриса часто подчеркивала, что никогда не считала Градского своим официальным мужем.

«Голос» смотрела. Не считаю, что он блистал», — заметила она. На это корреспондент отметил, что многим интересна реакция Градского на участников проекта, его мудрость.

«Этой мудрости, как вы называете, было бы недостаточно в шоу, не будь рядом еще трех веселых кресел. Когда это все вперемешку с другими типажами, тогда, наверное, интересно», — заявила она.

Как отметила звезда, которая была еще замужем за режиссером Никитой Михалковым, с бывшими мужьями у нее складываются разные отношения. К примеру, Градского она даже не поздравила с семидесятилетием, которое он не так давно отмечал. А вот Михалкова она всегда поздравляет. И он ее — тоже.

По словам Вертинской, от Михалкова она родила сына Степана , а это многое значит. После этого она считает режиссера своим родственником, человеком из самого близкого окружения. Про Градского так она сказать не может. С ним, как она думает, они очень разные люди, сообщает «МК».

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Александр ГрадскийАнастасия Вертинскаяшоу "Голос"
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«Не считаю, что он блистал»: Вертинская нелестно отозвалась об участии Градского в «Голосе»
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