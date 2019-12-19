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«Я люблю Россию»: французский футболист решил получить российский паспорт

Причиной такого поступка спортсмена стал расчет: он готов выступить за нашу сборную на Евро-2020.

«Я люблю Россию»: французский футболист решил получить российский паспорт
Дамьен Ле Таллек. Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com

Еще одна знаменитость оценила все прелести нашей необъятной страны и решила получить паспорт России. Французский полузащитник клуба «Монпелье» Дамьен Ле Таллек в данный момент находится в процессе оформления российского гражданства. Мужчина заявил, что уже давно задумывался о получении паспорта России, а несколько месяцев назад активно занялся подготовкой необходимых документов. Причина проста: у Дамьена жена из России, жилплощадь в Москве, да и сам он постоянно гостит в столице нашей родины, так почему бы не завершить начатое?

«Я люблю Россию, культуру и менталитет людей», — рассказал футболист изданию «Известия».

Также мужчина отметил, что он с радостью выступит за нашу сборную во время чемпионата Европы в 2020 году, который начнется в начале лета. В нашей команде уже много футболистов из других стран, так что ничего необычного в таком решении нет.

С 2014 по 2015 год Дамьен выступал за саранскую «Мордовию», а с 2018-го футболист играет за «Монпелье».

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Тэги:

Дамьен Ле ТаллекФранцияфутбол
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«Я люблю Россию»: французский футболист решил получить российский паспорт
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