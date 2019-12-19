Адвокат Кормухиной: «Ольга изменила мелодию «Кукушки», Гагарина слизала и это»

Адвокат певицы Ольги Кормухиной Валерия Рытвина заявила, что суд отправил на экспертизу песню Виктора Цоя «Кукушка». Напомним, что рок-исполнительница утверждает, что поп-певица своровала ее аранжировку знаменитого хита. Сейчас идут судебные заседания по этому делу.

Как сказала Рытвина, к делу уже приобщены аудио и видеоматериалы. Кроме того, она заметила, что песня Цоя и его же композиция в исполнении Кормухиной отличаются друг от друга. А вот версия Кормухиной и ту, что поет Гагарина, очень сильно похожи. Рытвина отметила, что мелодия Цоя трагическая. Кормухина же спела Кукушку» в более быстром ключе, героическом.

«Ольга изменила мелодию «Кукушки», Гагарина слизала и это. Там много технических особенностей, сходства и различия — это все предстоит определить экспертизе», — заявила Валерия Рытвина.

Адвокат отметила, что сейчас пока не идет вопрос о материальных требованиях к стороне Полины Гагариной. Иск подал только по факту нарушения прав. Нет претензий и к композитору Константину Меладзе. Именно этот продюсер сотрудничал с Гагариной, когда та пела «Кукушку». Иск касается именно копирования в исполнении, сообщает «МК».

Отметим, что если Ольга Кормухина очень активно высказывается о ситуации с песней «Кукушка» и воровстве аранжировки, то Полина Гагарина заняла выжидательную позицию. С прессой по этому вопросу она не общается. Кстати, недавно в интервью Кормухина говорила, что перестала здороваться с Гагариной, когда они оказываются на одних мероприятиях.