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Дочь Филиппа Янковского воссоединилась с Александром Палем

Девушка появилась на дне рождения звезды фильма «Горько!».

Дочь Филиппа Янковского воссоединилась с Александром Палем
Паль и Лиза Янковская снова вместе/http://globallookpress.com/

Внучка знаменитого актера Олега Янковского, 25-летняя Елизавета, воссоединилась с Александром Палем, который сыграл в таких нашумевших картинах последних лет, как «Толя-робот» и «Горько!». Несколько дней назад актер отмечал день рождения. Ему исполнился 31 год. В числе гостей праздника была и 25-летняя Лиза Янковская.

Отметим, что впервые о романе дочери Филиппа Янковского и Паля заговорили в 2017 году. При этом актер и модель почти никогда не появлялись вместе на светских мероприятиях. Позже девушке приписывали роман с Виталием Кулаковым. Они вместе учились в Московской международной школе. Кроме того, в женихах Лизы ходил сын режиссера Авдотьи Смирновой, Даниил.

Любопытно, что друзья устроили для Александра Паля сюрприз на день рождения. На праздничный вечер они привезли его с завязанными глазами. Ему подарили огромную картину с человеческий рост с изображением богато накрытого стола.

В окружении пары говорят, что и Паль, и Янковская — свободные внутренне люди. У таких порой бывает, что им надо устроить перерыв в отношениях. Судя по всему, временное расставание пошло молодым людям на пользу. На дне рождения Паля они оба выглядели влюбленными друг в друга и счастливыми, сообщает «СтарХит».

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Дочь Филиппа Янковского воссоединилась с Александром Палем
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