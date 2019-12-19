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Лука Затравкин начинает совместный проект с иллюзионистами Сафроновыми

О деталях сын художника Никаса Сафронова пока не распространяется.

Лука Затравкин начинает совместный проект с иллюзионистами Сафроновыми
Лука Затравкин придумал совместный проект с братьями Сафроновыми/http://globallookpress.com/

Сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин, рассказал в Instagram, что он начинает совместный проект с иллюзионистами братьями Сафроновыми. В доказательство он опубликовал совместную фотографию с фокусниками. Подробностями ни он, ни братья пока не делятся. «Братство Сафроновых. Как вы думаете, что мы задумали?» — спросил своих подписчиков Лука Затравкин.

Напомним, что пианист не так давно угодил в неприятную историю. Он застрял в унитазе во время полета на самолете. Как позже отмечал сын художника Сафронова, вес которого превышает уже 240 килограммов, о нем не писали до этого случая.

Между тем Лука Затравкин — известный пианист. Он обладатель шестнадцати международных премий по музыке. Как говорил музыкант, ему очень обидно, что журналисты обращают внимания только на смешные ситуации с его участием. А об успехах никогда не сообщают.

Отметим, что несколько лет назад Лука Затравкин сбил насмерть женщину-пенсионерку. В одном из недавних интервью он отмечал, что до сих пор общается с семьей бабушки. В той истории пианист не был виноват. Женщина переходила дорогу на красный сигнал светофора.

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Лука Затравкин начинает совместный проект с иллюзионистами Сафроновыми
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