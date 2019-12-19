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На пресс-конференцию Путина журналистам запретили проносить большие плакаты

Прямое общение президента с представителями СМИ начнется в 12 часов 19 декабря.

На пресс-конференцию Путина журналистам запретили проносить большие плакаты
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Журналистам запретили проносить большие плакаты на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Прямое общение главы государства с работниками СМИ начнется в 12 часов по московскому времени в четверг, 19 декабря. По обыкновению в зале будут присутствовать представители крупных и более маленьких редакций. В департаменте аккредитации и брифингов управления пресс-службы и информации президента отмечают, что в этом году на встречу с президентом зарегистрировалось рекордное количество журналистов – 1702 человека.

Отмечается, что журналистам запретили проносить большие плакаты. Организаторы учли нюансы расположения людей и пришли к выводу, что крупные баннеры мешают съемке и другому взаимодействию людей. Таким образом, допустимый формат растяжки сократили до формата А3 (297×420 миллиметров).

РИА Новости отмечают, что встреча журналистов с Владимиром Путиным будет уже 15-й по счету. Первое такое мероприятие было проведено в 2001 году. В 2018 году президент подводил итоги периода 20 декабря и успел ответить на 61 вопрос.

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На пресс-конференцию Путина журналистам запретили проносить большие плакаты
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