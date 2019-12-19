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«Я ей не нравилась, такое бывает»: у Подольской не сложились отношения с Пугачевой

При этом супруга Владимира Преснякова — младшего сказала, что не держит зла на Примадонну.

«Я ей не нравилась, такое бывает»: у Подольской не сложились отношения с Пугачевой
Подольская никогда не была любимицей Пугачевой/http://globallookpress.com/

Певица Наталья Подольская, которая много лет назад участвовала в «Фабрике звезд» под началом примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, заявила, что у нее не сложились отношения с легендарной певицей. Впрочем, зла на исполнительницу она не держит.

«У меня с ней отношения не складывались. Я не была в числе ее фаворитов, в числе ее любимчиков. Я ей не нравилась, такое бывает. Как сама Алла Борисовна говорит: «Я не доллар, чтобы всем нравиться», — заявила Наталья Подольская.

При этом Наталья Подольская отметила, что от Пугачевой исходит очень мощная энергетика. Это чувствовалось на проекте, когда Примадонна заходила в комнату к участникам. Как отметила супруга Владимира Преснякова — младшего, Пугачева — большая личность и глупо с этим спорить.

Между тем супруг Подольской вспомнил, как развивался их союз с дочерью Пугачевой, певицей и актрисой Кристиной Орбакайте. Как считает Владимир Пресняков — младший, их любовь была основана на поедании друг друга. Как сказал музыкант, он заменил Орбакайте отца. Он все время ее контролировал и до сих пор не может понять, как певица и актриса так долго его терпела, сообщает портал mir24.tv.

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Тэги:

Алла ПугачеваВладимир ПресняковКристина ОрбакайтеНаталья Подольскаяпроект "Фабрика звезд"
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«Я ей не нравилась, такое бывает»: у Подольской не сложились отношения с Пугачевой
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