Шепелев пришел на премьеру «Союза спасения» один, уткнувшись в телефон

Дмитрий Шепелев 18 декабря появился на премьере фильма Андрея Кравчука «Союз спасения» в гордом одиночестве. Выпорхнув из автомобиля, мужчина сразу уткнулся в телефон и с хмурым видом прошел в зал кинотеатра «Октябрь». Его гражданская супруга дизайнер Екатерина Тулупова так и не появилась возле телеведущего.

А вот Ксения Собчак пришла на светское мероприятие в сопровождении мужа. На телеведущей был надет белый костюм, украшенный бахромой из золотых цепочек. На шее светились дорогие украшения. Ее супруг режиссер Константин Богомолов решил не задумываться над костюмом для выхода в свет и, видимо, в чем работал в театре, в том и явился. На мужчине был надет серый повседневный свитер и темно-серые классические брюки.

Ксения Анатольевна развлекалась на вечеринке как могла – общалась с представителями светского общества, позировала фотографам, изображая то ли гусара, то ли просто барабанщика. В это время Шепелев не расставался со своим телефоном и бесконечно делал stories в свой Instagram.

Напомним, фильм о восстании декабристов 1825 года некоторые СМИ окрестили «главной киноработой» года. Министр культуры России Владимир Мединский, который тоже был на премьере, заявил, что ленту должны внести в школьную программу.