«Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость»: Прилепин дал оценку скандалам во МХАТе

Сейчас жизнь в культурном учреждении, как считают некоторые, налаживается.

Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Захар Прилепин высказался в связи со скандалами в театре. Как известно, ранее художественным руководителем была Татьяна Доронина. Сейчас этот пост занимает Эдуард Бояков. Не всем эти перестановки пришлись по душе. Доронина получила пост почетного президента. Некоторые артисты театра считают, что с ней обошлись нехорошо.

«Знаете, почему нас все взялись ругать? Да потому что они считают, что патриоты должны лежать в углу как свиньи. Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость. Мы — атакуем. Либералам это не нравится», — заявил Захар Прилепин.

больше по теме Доронина пожаловалась Путину на зарплаты артистов во МХАТе в 25 тысяч рублей Звезда театра и кино также утверждает, что ее любимые артисты сняты с главных ролей.

Отметим, что новый художественный руководитель Эдуард Бояков, как только заступил на должность, сказал, что в театре всегда ждут талантливых и креативных актеров. Многих сейчас удивляет, что попасть на прием к Боякову очень просто. Двери всегда открыты. С Татьяной Дорониной, как считают некоторые, было не так.

Добавим, что ходили слухи, будто бы Бояков распорядился снять все плакаты Дорониной, как только заступил на высокий пост. Однако выясняется, что портреты великой актрисы по-прежнему на своих местах, сообщает «Комсомольская правда».