НОВОСТИ

«Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость»: Прилепин дал оценку скандалам во МХАТе

Сейчас жизнь в культурном учреждении, как считают некоторые, налаживается.

«Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость»: Прилепин дал оценку скандалам во МХАТе
Прилепин объяснился после скандалов во МХАТе/http://globallookpress.com/

Заместитель художественного руководителя МХАТ имени Горького Захар Прилепин высказался в связи со скандалами в театре. Как известно, ранее художественным руководителем была Татьяна Доронина. Сейчас этот пост занимает Эдуард Бояков. Не всем эти перестановки пришлись по душе. Доронина получила пост почетного президента. Некоторые артисты театра считают, что с ней обошлись нехорошо.

«Знаете, почему нас все взялись ругать? Да потому что они считают, что патриоты должны лежать в углу как свиньи. Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость. Мы — атакуем. Либералам это не нравится», — заявил Захар Прилепин.

Отметим, что новый художественный руководитель Эдуард Бояков, как только заступил на должность, сказал, что в театре всегда ждут талантливых и креативных актеров. Многих сейчас удивляет, что попасть на прием к Боякову очень просто. Двери всегда открыты. С Татьяной Дорониной, как считают некоторые, было не так.

Добавим, что ходили слухи, будто бы Бояков распорядился снять все плакаты Дорониной, как только заступил на высокий пост. Однако выясняется, что портреты великой актрисы по-прежнему на своих местах, сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Захар ПрилепинМХАТ имени ГорькогоТатьяна ДоронинаЭдуард Бояков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Театр Дорониной чувствовал себя как осажденная крепость»: Прилепин дал оценку скандалам во МХАТе
Интересно?
Поделись с друзьями: