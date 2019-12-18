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Утрата: скончался художник, создавший льва Бонифация

Художник Сергей Алимов умер на 82-м году жизни.

Утрата: скончался художник, создавший льва Бонифация
Народный художник РФ Сергей Александрович Алимов. Фото: wikimedia.org/Svklimkin

Народный художник Сергей Алимов скончался в возрасте 81 года 17 декабря. Советский и российский мультипликатор 20 лет проработал главным художником Театра кукол имени Образцова и выступил художником-постановщиком таких мультфильмов, как «Каникулы Бонифация», «Топтыжка», «История одного преступления», «Человек в рамке», «Отелло-67», и других.

Также Сергей Алимов был режиссером мультфильмов «Жертва стандарта» и «Вятская лошадка». Были поставлены такие его работы, как «Пиковая дама», «Барон Мюнгхаузен», «Винни по прозвищу Пух», «Дон Кихот», «Путешествия Гулливера», «Ночь перед Рождеством». А его иллюстрации можно увидеть в «Мастере и Маргарите» и «Мертвых душах».

Звание народного художника России Сергей Алимову было присвоено в 1999 году. Причина смерти мастера не уточняется.

«Ушёл из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда», — сообщается на сайте театра.

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лев БонифацийНовости googleСергей Алимовтеатр кукол имени Образцова
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Утрата: скончался художник, создавший льва Бонифация
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