Актер Юрий Лопарев со слезами рассказал, как болезнь погубила его сына

Юрий Лопарев снялся в десятках кинолент, включая фильм Юрия Быкова «Завод». О своей личной жизни он говорит редко. Однако в передаче «Прямой эфир» артист вспомнил о самом страшном дне в своей жизни. Первая жена мужчины Моника болела. «У нее что-то было с почками, пиелонефрит или что-то такое. Она лечилась, много таблеток принимала. Ночью умерла. Я вызвал скорую помощь, полицию, что еще делать, если человек умер на дому», — поведал Юрий о страшных событиях 2008 года.

Тогда в 56 лет Лопарев потерял любимую женщину и остался один на один со своим единственным сыном Сергеем, но потом его настигает новая беда. Наследник начинает употреблять запрещенные вещества.

«Он был наркоманом лет 10. Его спасла церковь, никакое лечение и прочее не помогали. Это такая болезнь, я очень переживал, был в шоке. Когда он бросил наркоманию, я был самым счастливым человеком», — вспомнил актер.

Но он был вынужден признаться, что пагубная зависимость оставила след на его сыне. В 2013 году в Одессе молодой человек узнал, что болен. «Ему делали химию, у него шишка была под мышкой. Делали химию, шишка уходила. А так как он наркоманил в свое время, то у него был гепатит тяжелой формы. Печень начинала отказывать, его начинали лечить антибиотиками и тут же росла шишка. Он полысел естественно. Нужно было делать операцию, но хирурги не захотели. Сказали, что это бесполезно, чтобы забирал его домой. Не хотели они портить себе статистику», — со слезами признался Лопарев.

По словам актера, он привез сына домой. Сергей «страшно похудел». Звезда кино отметил, что ему приходилось уезжать на съемки. И когда ему снова пришлось покинуть дом, его наследник скончался. Это произошло 24 декабря 2013 года. Болезнь съела его за четыре месяца, констатировал ведущий Дмитрий Шепелев. После пережитых трагедий Лопарев повстречал молодую девушку Ирину, которая четыре года назад родила сына. Но не так давно он узнал, что ребенок был рожден не от него. Ирина заверила, что просто прибегнула к услуге ЭКО.

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