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Дорогую квартиру Филиппа Киркорова в Москве продадут с торгов за долги

Вырученные деньги погасят проценты и штрафы певца перед иностранным банком.

Дорогую квартиру Филиппа Киркорова в Москве продадут с торгов за долги
Филипп Киркоров останется без квартиры. Но она же у него не одна, верно? Фото: Komsomolskaya Pravda

Скандал! У одинокого отца двоих детей отнимают жилье! Филипп Киркоров лишился квартиры в Москве. Находящийся в стадии банкротства латвийский банк ABLV решил взыскать с певца его долги, штрафы и набежавшие проценты по кредитному договору. По мнению иностранных финансистов, звезда задолжала им 3 миллиона 316 тысяч евро, но после суда сумма уменьшилась до 779 тысяч.

У артиста оказалось заложенное по ипотеке имущество стоимостью в 193 миллиона 257 тысяч рублей, а именно шикарная квартира в российской столице. Как передает новостное агентство «Москва», Таганский районный суд вынес решение погасить долг путем продажи этой жилплощади с публичных торгов. Вместе с квартирой в руки покупателя уйдет и неотделимая от нее дорогая техника: духовой шкаф, четыре кондиционера и кофемашина.

Так и хочется спросить: неужели у короля отечественной поп-эстрады не хватило денег закрыть свой кредит? Иногда кажется, что у Филиппа их столько, что он мог бы и упомянутый банк купить. Но видимость часто не является реальностью.

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Дорогую квартиру Филиппа Киркорова в Москве продадут с торгов за долги
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