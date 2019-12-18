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YouTube удалил ролик Евгения Савина про футбольных фанатов

Публикация спортсмена-телеведущего нарушила некие правила видеохостинга.

YouTube удалил ролик Евгения Савина про футбольных фанатов
Евгений Савин подозревает, что его видео удалено по чьей-то воле, а не из-за нарушений. Фото: Komsomolskaya Pravda

Видеохостинг YouTube удалил ролик футболиста Евгения Савина «Фанат — не преступник», который он разместил в своем канале «КраСава» 17 декабря. Новое видео спортсмена-блогера было посвящено отношениям футбольных фанатов и правоохранительных органов. Сайт заблокировал эту публикацию из-за нарушения условий своего использования, но, каких именно, не сообщил.

«Видимо, кому-то очень не понравилось наше честное видео про фанатов», — отреагировал Савин и перезалил ролик на других площадках.

Произошедшее, по всей видимости, является продолжением конфликта сообщества футбольных болельщиков и полиции, начавшегося после недавних массовых задержаний поклонников игры. Поводом стали активные акции фанатов «Спартака» против известного футболиста Артема Дзюбы, который ушел от «красно-белых» в «Зенит». Разгоряченные болельщики, как известно, могут очень экспрессивно выражать свои настроения и нередко при этом нарушать общественный порядок. Сейчас в их среде идет мощная кампания против действий сотрудников полиции на футбольных матчах, в частности, они просто встают и уходят с трибун. Савин поддержал фанатов и снял видео от их позиции.

Напомним, что после завершения спортивной карьеры в 2015 году Евгений стал телеведущим и комментатором, попутно раскручивая свой блог. Недавно, правда, мужчина вернулся на поле, подписав контракт с белорусским «Арсеналом».

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YouTubeАртем ДзюбаБлогеры YouTubeФанатыфутболФутбольные болельщики
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YouTube удалил ролик Евгения Савина про футбольных фанатов
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