«Разорвала пальто на пожилой женщине»: второй муж Пугачевой рассказал о ее крутом нраве

Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович, который жил с ней с 1977 по 1980 годы, рассказал о крутом нраве бывшей жены. Он был режиссером картины «Рецитал» с участием звезды. Часть сцен была снята за границей. Затем съемочная группа вернулась в столицу. И вот здесь все пошло наперекосяк.

«В первый же съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке. Разорвала пальто на пожилой женщине — втором режиссере», — заявил Александр Стефанович.

Съемочная группа заявила, что не будет работать с Пугачевой. Директор Мосфильма принял решение заменить актрису. При этом Стефановичу он пригрозил, что если фильм не выйдет в прокат, то кинорежиссер может искать себе новую работу.

В итоге Стефанович поехал в Ялту к Софии Ротару. Певица первое время отказывалась сниматься. Говорила, что все будут считать – она подсидела Пугачеву. Скандал с Примадонной в те годы ей был не нужен. В итоге, как отметил Стефанович, выход был найден. Был написан новый сценарий. Ротару в итоге приняла участие в съемках картины под названием «Душа», сообщает «Комсомольская правда».