НОВОСТИ

«Разорвала пальто на пожилой женщине»: второй муж Пугачевой рассказал о ее крутом нраве

По словам Александра Стефановича, певица устроила скандал на съемочной площадке.

«Разорвала пальто на пожилой женщине»: второй муж Пугачевой рассказал о ее крутом нраве
Пугачева устроила скандал на съемках картины/http://globallookpress.com/

Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович, который жил с ней с 1977 по 1980 годы, рассказал о крутом нраве бывшей жены. Он был режиссером картины «Рецитал» с участием звезды. Часть сцен была снята за границей. Затем съемочная группа вернулась в столицу. И вот здесь все пошло наперекосяк.

«В первый же съемочный день она устроила скандал на съемочной площадке. Разорвала пальто на пожилой женщине — втором режиссере», — заявил Александр Стефанович.

Съемочная группа заявила, что не будет работать с Пугачевой. Директор Мосфильма принял решение заменить актрису. При этом Стефановичу он пригрозил, что если фильм не выйдет в прокат, то кинорежиссер может искать себе новую работу.

В итоге Стефанович поехал в Ялту к Софии Ротару. Певица первое время отказывалась сниматься. Говорила, что все будут считать – она подсидела Пугачеву. Скандал с Примадонной в те годы ей был не нужен. В итоге, как отметил Стефанович, выход был найден. Был написан новый сценарий. Ротару в итоге приняла участие в съемках картины под названием «Душа», сообщает «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр СтефановичАлла ПугачеваСофия РотаруФильм "Рецидал"Ялта
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Разорвала пальто на пожилой женщине»: второй муж Пугачевой рассказал о ее крутом нраве
Интересно?
Поделись с друзьями: