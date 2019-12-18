«Все менялось с катастрофической быстротой»: Лавров объяснил, почему покинул МХАТ и «Табакерку»

Актер Федор Лавров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что покинул МХАТ имени Чехова и «Табакерку», потому что после смерти руководителя Олега Табакова в театрах стали происходить разительные перемены.

«Я был очень предан Олегу Павловичу. Очень его любил и уважал. С его уходом из жизни все стало меняться не в лучшую сторону. Все менялось с катастрофической быстротой. Я понял, что мне в театрах не место», — сказал он.

По словам актера, он встречался с сыном Олега Табакова Павлом. Честно ему рассказывал, что не рад преобразованиям. «Я говорил, что чувствую себя лишним. Альтернативы для себя я не видел. Общался с Пашей. Делился своими мыслями. Он меня понял. Я как старший товарищ общался с младшим товарищем и выражал свои мысли», — сказал Федор Лавров.

Ведущий Борис Корчевников спросил, не пробовала ли вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина его удержать в театрах. «У меня были с ней не очень близкие отношения, хотя мы и играли в некоторых спектаклях вместе. Конечно, потом я пожалел, что так все случилось. Это место было для меня значимым. Но, наверное, я поступил правильно», — отметил он.