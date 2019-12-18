«Наши отношения замерли»: Федор Лавров рассказал, почему расстался с гражданской женой

Актер Федор Лавров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему расстался со своей гражданской супругой Соней. Вместе они были на протяжении четырех лет. У пары родилась дочь Глафира.

«Мне было 19 лет, когда родилась Глаша. Во мне было какое-то отчаяние. Хорошо, что родители поддержали в финансовом плане. Во многом тогда была опора на отца. Он зарабатывал больше всех тогда в нашей семье. Он очень помогал. Его благословение было очень важным для меня, молодого отца», — сказал он.

Федор Лавров отметил, что его дочь Глаша родилась семимесячной. «Ее забрали в боксы и там выхаживали на протяжении нескольких недель. Я не мог ее видеть. Помню потом, как иду по коридору, везде стеклянные боксы. А где-то радио играет. Это было что-то волшебное. Я чувствовал, что увижу наконец-то дочь», — заметил он.

Как сказал актер, с Соней они так и не поженились. «Руки почему-то не доходили. Вместе мы были четыре года. Проблема была в понимании друг друга. Она была категоричным человеком. А мне хотелось пробовать, искать. Конечно, кроме порывов и звезд на небе мало что было с меня тогда взять. Наши отношения замерли. Мы решили расстаться», — сказал актер.