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«Он сгорел за три дня»: Федор Лавров раскрыл подробности смерти отца

Его папе — актеру театра и кино Николаю Лаврову — было всего 56 лет.

«Он сгорел за три дня»: Федор Лавров раскрыл подробности смерти отца
Федор Лавров рассказал о смерти отца/http://globallookpress.com/

Актер Федор Лавров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, как уходил из жизни его отец — знаменитый актер театра и кино Николай Лавров. Ему было всего 56 лет.

Федор Лавров. Фото
Лавров рассказал о смерти отца/http://globallookpress.com/

«Все случилось очень молниеносно. Поджелудочная железа. Он сгорел за три дня. Лучшие врачи ничего не смогли сделать. Отец незадолго до смерти попал в аварию. Он был в ней виноват. В итоге залез в долги, чтобы расплатиться. Из-за этого он также очень сильно переживал. Все наложилось одно на другое», — сказал Федор Лавров.

Как отметил актер, он всегда советовался с папой. «Отец давал напутственные советы, читал мне какие-то речи. В театральный вуз, Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, я поступал под своей фамилией. Многое о себе нелицеприятного услышал. Часто все говорили: «Колькин сын!», — вспомнил Федор Лавров.

В студии программы также появился близкий друг Николая Лаврова, знаменитый режиссер Владимир Меньшов. Он долгие годы дружил с Лавровым. «Когда мне Федя позвонил, то я просто упал около телефона. Все произошло очень неожиданно», — заметил Владимир Меньшов.

Важно! Любые медицинские действия должны быть согласованы с лечащим врачом.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир МеньшовНиколай ЛавровПрограмма "Судьба человека"Федор Лавров
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«Он сгорел за три дня»: Федор Лавров раскрыл подробности смерти отца
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