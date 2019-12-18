«Его герои — наша кровь»: режиссер фильма о Децле снимет кино об Успенском

Создатель документального фильма о Децле — режиссер Роман Супер — взялся за новый проект. Сейчас он собирает деньги на документалку о писателе Эдуарде Успенском, подарившем нам Крокодила Гену и Чебурашку.

Как и в случае Кириллом Толмацким, Супер хочет, чтобы на новую картину скинулись будущие зрители, а не «дяди из телевизора». Какую сумму удастся собрать, такая и станет бюджетом нового проекта. Для примера, в прошлый раз народ выделил режиссеру 3,7 миллиона рублей. А выбор Успенского в качестве нового героя Роман объяснят следующим образом.

«Великий русский писатель, в тени которого вселенная Marvel выглядит блеклой декорацией. Его герои — это наша кровь. Его тексты — это наша плоть. Его мультфильмы — это лимфатическая система нашего общего детства. Мемы и афоризмы, рожденные Успенским, — это часть нашего языкового сознания. Ну он же, правда, — «наше детское все» XX века», — рассуждает режиссер.

По его словам, в биографии писателя есть немало белых пятен. Как он придумывал своих персонажей и с чем боролся в Советском Союзе. Про ту же Астрид Линдгрен современное поколение знает больше, чем про Успенского, а захотите найти биографический фильм о нем, так скорее наткнетесь на телевизионные ток-шоу, в которых много раз обсуждались его скандалы с бывшими женами и скверный характер. Режиссер задался целью рассказать историю писателя так же честно, как и Децла. Ксения Собчак призналась в Сети, что уже скинулась на этот проект.

Напомним, Эдуард Успенский умер летом 2018 года. Он является автором не только множества детских книг, но и культовых советских мультфильмов: «Рыжий, рыжий, конопатый», «Трое из Простоквашино», «Дядюшка Ау», «Баба-яга против!» и других.