«Как его было не отмутузить?»: второй муж Пугачевой в детстве избивал Боярского

Второй муж примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, кинорежиссер Александр Стефанович, рассказал о знакомстве с «главным мушкетером страны» Михаилом Боярским. Они жили с ним по соседству в Ленинграде на улице Гончарной в доме номер 17.

Как отметил Стефанович, он порой обижал Михаила Боярского. «Все потому, что нормальные дети нашего двора учились в соседней 153-й школе. А этот парнишка ходил в музыкальную школу и носил красивую черную папку, на которой было написано слово «Ноты». Ну как его было не отмутузить за это?!» — заявил Александр Стефанович.

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Как отметил Стефанович, родители Боярского запрещали сыну с ним общаться. Будущего кинорежиссера они считали хулиганом. Любопытно, что спустя много лет они подружились. Стефанович стал режиссером на «Мосфильме». Боярский стал тогда уже известным актером. Супруг Пугачевой пригласил его на одну из ролей.

Кстати, когда они встретились спустя много лет, то Стефанович принес Боярскому извинения. Он сказал: «Прости меня, Миша, дорогой, за то, что испортил тебе детство», — сказал он, сообщает «Комсомольская правда».