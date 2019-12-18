Алла Пугачева оставила «кровавый автограф» своему второму мужу

Второй муж певицы Аллы Пугачевой кинорежиссер Александр Стефанович рассказал, как познакомился со своей будущей женой. Напомним, что в браке они были с 1977 по 1980 год.

По словам Стефановича, однажды ему позвонил поэт-песенник Леонид Дербенев. Он сказал, что у него есть одна очень талантливая певица, в жизни которой все идет наперекосяк. Попросил ей помочь. Стефанович спросил Дербенева: «Она хоть симпатичная?» Тот ответил утвердительно.

больше по теме Алла Пугачева неплохо заработала на своем фильме-концерте Примадонна создала отменный продукт и получила заслуженный гонорар.

Как сказал Стефанович, Пугачева при первой встрече стала тянуть одеяло на себя. Она села за рояль и стала пародировать популярных музыкантов того времени. Затем Стефанович позвал Пугачеву в ресторан «Сосновый бор». Там он протянул ей записную книжку. При этом кинорежиссер сказал, что в ней записаны автографы великих людей.

«Она взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: «Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу». Пришлось группу определить, а потом на ней жениться…», — вспомнил Александр Стефанович, слова которого приводит «Комсомольская правда».