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«Ах, не ешьте вы на ночь»: Садальский посвятил Собчак едкое стихотворение

Актер высмеял какоморфобию Ксении Анатольевны.

«Ах, не ешьте вы на ночь»: Садальский посвятил Собчак едкое стихотворение
Ксения Собчак Фото Global look press.

Ксения Собчак не раз публично заявляла, что не любит полных людей. Бывший кандидат в президенты России считает, что красивые люди могут быть только худыми и спортивными. Тучных женщин она и вовсе советовала «оставить дальнобойщикам».

Подобное поведение человека, который претендует на роль общественника, политика и даже первого лица государства не осталось без внимания людей.

О Ксении Анатольевне высказалась известный блогер Лена Миро. Она заметила, что тело светской львицы тоже не близко к идеальному – есть в нем и рыхлость, и целлюлит, и плоскогрудость. В итоге звезда Интернета посоветовала саму Собчак «оставить дальнобойщикам».

Не стал молчать и актер Стас Садальский, нетерпимости Ксении к полным людям он даже посвятил стихотворение.

«Ах, не ешьте вы на ночь помногу,

Ладно, сами начнете полнеть,

Ваша Муза, идя с вами в ногу,

За компанию станет жиреть.

И доймет вас приходом Бессонница,

Муза будет спокойно же спать,

Ей не стоит совсем беспокоиться,

Где свалиться на пол иль кровать.

Ах, не ешьте вы на ночь помногу,

И не будет причин горевать.

Вы не станете Дури в угоду,

Ерунду вот такую писать…» — написал в своем блоге Садальский.

Впрочем, вполне возможно, что Ксения Анатольевна не виновата в столь бестактном поведении. Психолог Анна Завгороднева заметила в интервью Teleprogramma.pro, что в природе существует такое понятие, как какоморфобия – боязнь тучных людей. И, если предположить, что у светской львицы действительно есть отклонение, а не пробел в воспитании, судить ее трудно.

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Тэги:

Ксения СобчакЛена МироСобчакСтас Садальский
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«Ах, не ешьте вы на ночь»: Садальский посвятил Собчак едкое стихотворение
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