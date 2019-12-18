«Ах, не ешьте вы на ночь»: Садальский посвятил Собчак едкое стихотворение

Ксения Собчак не раз публично заявляла, что не любит полных людей. Бывший кандидат в президенты России считает, что красивые люди могут быть только худыми и спортивными. Тучных женщин она и вовсе советовала «оставить дальнобойщикам».
Подобное поведение человека, который претендует на роль общественника, политика и даже первого лица государства не осталось без внимания людей.
О Ксении Анатольевне высказалась известный блогер Лена Миро. Она заметила, что тело светской львицы тоже не близко к идеальному – есть в нем и рыхлость, и целлюлит, и плоскогрудость. В итоге звезда Интернета посоветовала саму Собчак «оставить дальнобойщикам».
Не стал молчать и актер Стас Садальский, нетерпимости Ксении к полным людям он даже посвятил стихотворение.
«Ах, не ешьте вы на ночь помногу,
Ладно, сами начнете полнеть,
Ваша Муза, идя с вами в ногу,
За компанию станет жиреть.
И доймет вас приходом Бессонница,
Муза будет спокойно же спать,
Ей не стоит совсем беспокоиться,
Где свалиться на пол иль кровать.
Ах, не ешьте вы на ночь помногу,
И не будет причин горевать.
Вы не станете Дури в угоду,
Ерунду вот такую писать…» — написал в своем блоге Садальский.
Впрочем, вполне возможно, что Ксения Анатольевна не виновата в столь бестактном поведении. Психолог Анна Завгороднева заметила в интервью Teleprogramma.pro, что в природе существует такое понятие, как какоморфобия – боязнь тучных людей. И, если предположить, что у светской львицы действительно есть отклонение, а не пробел в воспитании, судить ее трудно.