Хоккеист Свечников забросил вторую шайбу в истории НХЛ «за шиворот» вратарю

Российский нападающий команды НХЛ «Каролина» Андрей Свечников повторил свой знаменитый на весь мир «лакросс-гол». Он забросил очередную шайбу «за шиворот» вратарю. Отметим, что в истории НХЛ нет ни одного хоккеиста, кто хотя бы раз забил подобный гол. Россиянину же удалось сделать это уже во второй раз в карьере. Отличился он в игре против «Виннипега».

😱😱 OH MY GOODNESS, ANDREI SVECHNIKOV!!!! 😱😱 pic.twitter.com/yzAnFeV4W4

Напомним, что ранее Андрей Свечников, которому всего 19 лет и который считается главной молодой российской звездой в НХЛ, забивал подобный гол в ворота «Калгари». Между двумя шайбами форварда прошло всего полтора месяца.

IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF

— Carolina Hurricanes (@Canes) 18 декабря 2019 г.