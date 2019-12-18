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Хоккеист Свечников забросил вторую шайбу в истории НХЛ «за шиворот» вратарю

Ни одному хоккеисту в мире пока не удавалось подобное.

Хоккеист Свечников забросил вторую шайбу в истории НХЛ «за шиворот» вратарю
Свечников забил второй "лакросс-гол"/https://www.instagram.com/andrei_svechnikov37/

Российский нападающий команды НХЛ «Каролина» Андрей Свечников повторил свой знаменитый на весь мир «лакросс-гол». Он забросил очередную шайбу «за шиворот» вратарю. Отметим, что в истории НХЛ нет ни одного хоккеиста, кто хотя бы раз забил подобный гол. Россиянину же удалось сделать это уже во второй раз в карьере. Отличился он в игре против «Виннипега».

Напомним, что ранее Андрей Свечников, которому всего 19 лет и который считается главной молодой российской звездой в НХЛ, забивал подобный гол в ворота «Калгари». Между двумя шайбами форварда прошло всего полтора месяца.

Любопытно, что после первой шайбы в интервью с журналистами Свечников не раз говорил, что постарается повторить «трюк». Теперь же это ему снова удалось.

После второй шайбы Свечникова в Твиттере НХЛ отметили, что теперь подобные голы официально называются «Свечников». Здесь заметили, что российский игрок застолбил за собой место в истории НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Андрей СвечниковАндрей Свечников последние новостиХК "Каролина"
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Хоккеист Свечников забросил вторую шайбу в истории НХЛ «за шиворот» вратарю
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