Хоккеист Свечников забросил вторую шайбу в истории НХЛ «за шиворот» вратарю

Российский нападающий команды НХЛ «Каролина» Андрей Свечников повторил свой знаменитый на весь мир «лакросс-гол». Он забросил очередную шайбу «за шиворот» вратарю. Отметим, что в истории НХЛ нет ни одного хоккеиста, кто хотя бы раз забил подобный гол. Россиянину же удалось сделать это уже во второй раз в карьере. Отличился он в игре против «Виннипега».
😱😱 OH MY GOODNESS, ANDREI SVECHNIKOV!!!! 😱😱 pic.twitter.com/yzAnFeV4W4
— NHL (@NHL) 30 октября 2019 г.
Напомним, что ранее Андрей Свечников, которому всего 19 лет и который считается главной молодой российской звездой в НХЛ, забивал подобный гол в ворота «Калгари». Между двумя шайбами форварда прошло всего полтора месяца.
IT IS OFFICIALLY THE SVECHNIKOV pic.twitter.com/ioUnAsYmsF
— Carolina Hurricanes (@Canes) 18 декабря 2019 г.
Любопытно, что после первой шайбы в интервью с журналистами Свечников не раз говорил, что постарается повторить «трюк». Теперь же это ему снова удалось.
.@ASvechnikov_37 DID IT AGAIN!!! pic.twitter.com/i6R1CeWuaw
— NHL GIFs (@NHLGIFs) 18 декабря 2019 г.
После второй шайбы Свечникова в Твиттере НХЛ отметили, что теперь подобные голы официально называются «Свечников». Здесь заметили, что российский игрок застолбил за собой место в истории НХЛ, сообщает «Спорт-Экспресс».