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Страсти разгораются: папа Фриске заинтересовался, куда делись 470 тысяч долларов

Деньги семья выручила от американской квартиры Жанны.

Страсти разгораются: папа Фриске заинтересовался, куда делись 470 тысяч долларов
Папа Фриске. Фото Евгении Гусевой. КП

Более четырех лет назад ушла из жизни Жанна Фриске. Но все эти годы вокруг ее персоны бушуют страсти — родственники звезды никак не могут найти общего языка с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Дележ наследства певицы и ее сына Платона происходит публично, грязно и со взаимными обвинениями.

И только-только стало казаться, что война подошла к концу, как неожиданно телеведущий решил дать скандальное интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Здесь Шепелев обвинил отца Жанны в нападении на него с пистолетом, запугивании бандитами, плохих отношениях с дочерью, нежелании общаться с внуком и, конечно же, в корыстных интересах семьи.

Владимир Борисович не стал молчать, он рассказал СМИ, что всегда был в теплых отношениях с Жанной, а с шестилетним внуком Платоном ему по-прежнему Дмитрий не дает встречаться. Кроме того, мужчину заинтересовали траты Шепелева на ребенка.

В интервью Собчак Дмитрий ни слова не сказал о шикарной американской квартире бывшей гражданской жены. Как пишет КП, после смерти Фриске ее продали за 470 тысяч долларов. Деньги поровну разделили между Платоном и родителями певицы.

Поскольку мальчик еще несовершеннолетний, средствами сына стал распоряжаться Шепелев. Свою долю родственники звезды передали внуку, но с условием, что он сам найдет им применение, когда подрастет.

Однако, по данным отца Жанны, эти деньги Шепелев уже тратит на себя, а точнее — на адвокатов, занятых в процессе о деньгах Русфонда. В итоге ведущий уже выудил оттуда около 2 млн.

Кроме того, Владимиру Борисовичу показались неадекватными траты Шепелева на образование Платона. 1,5 млн рублей он заплатил за обучение в нулевом классе элитной школы, в 500 тыс. рублей обошелся вступительный взнос в учебное заведение и 20 тыс. рублей он отдал за школьную форму. Впрочем, по данным КП, учеба в школе Платона именно столько и стоит.

Напомним, после смерти Фриске средства Русфонда родственники звезды должны были вернуть в организацию. Но после проверки счетов они оказались нулевыми. Позже удалось узнать, что деньги сняла мама Жанны.

В итоге с долгом рассчитался Шепелев. Он полностью выплатил деньги за Платона (мальчик оказался в должниках, поскольку является родственником). Родителям же, чтобы погасить долг, пришлось выставить половину дома Жанны и Шепелева на продажу. Дмитрий купил ее, став полноправным владельцем недвижимости. Кроме того, таким образом он позволил рассчитаться с долгами несостоявшейся родне.

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Страсти разгораются: папа Фриске заинтересовался, куда делись 470 тысяч долларов
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