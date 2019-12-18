Страсти разгораются: папа Фриске заинтересовался, куда делись 470 тысяч долларов

Более четырех лет назад ушла из жизни Жанна Фриске. Но все эти годы вокруг ее персоны бушуют страсти — родственники звезды никак не могут найти общего языка с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. Дележ наследства певицы и ее сына Платона происходит публично, грязно и со взаимными обвинениями.

И только-только стало казаться, что война подошла к концу, как неожиданно телеведущий решил дать скандальное интервью YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!». Здесь Шепелев обвинил отца Жанны в нападении на него с пистолетом, запугивании бандитами, плохих отношениях с дочерью, нежелании общаться с внуком и, конечно же, в корыстных интересах семьи.

Владимир Борисович не стал молчать, он рассказал СМИ, что всегда был в теплых отношениях с Жанной, а с шестилетним внуком Платоном ему по-прежнему Дмитрий не дает встречаться. Кроме того, мужчину заинтересовали траты Шепелева на ребенка.

В интервью Собчак Дмитрий ни слова не сказал о шикарной американской квартире бывшей гражданской жены. Как пишет КП, после смерти Фриске ее продали за 470 тысяч долларов. Деньги поровну разделили между Платоном и родителями певицы.

Поскольку мальчик еще несовершеннолетний, средствами сына стал распоряжаться Шепелев. Свою долю родственники звезды передали внуку, но с условием, что он сам найдет им применение, когда подрастет.

Однако, по данным отца Жанны, эти деньги Шепелев уже тратит на себя, а точнее — на адвокатов, занятых в процессе о деньгах Русфонда. В итоге ведущий уже выудил оттуда около 2 млн.

Кроме того, Владимиру Борисовичу показались неадекватными траты Шепелева на образование Платона. 1,5 млн рублей он заплатил за обучение в нулевом классе элитной школы, в 500 тыс. рублей обошелся вступительный взнос в учебное заведение и 20 тыс. рублей он отдал за школьную форму. Впрочем, по данным КП, учеба в школе Платона именно столько и стоит.

Напомним, после смерти Фриске средства Русфонда родственники звезды должны были вернуть в организацию. Но после проверки счетов они оказались нулевыми. Позже удалось узнать, что деньги сняла мама Жанны.

В итоге с долгом рассчитался Шепелев. Он полностью выплатил деньги за Платона (мальчик оказался в должниках, поскольку является родственником). Родителям же, чтобы погасить долг, пришлось выставить половину дома Жанны и Шепелева на продажу. Дмитрий купил ее, став полноправным владельцем недвижимости. Кроме того, таким образом он позволил рассчитаться с долгами несостоявшейся родне.