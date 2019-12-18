Мачеха Веры Алдониной поделилась пикантным снимком на последних сроках беременности

Мачеха двенадцатилетней дочери певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте нынешнего года, Веры Алдониной, опубликовала в сторис Instagram красивый снимок. На фотографии девушка сидит на стуле. Ольга Алдонина на последних сроках беременности. На кадре виден уже большой животик.

Отметим, что нынешняя супруга футболиста Евгения Алдонина несколько недель назад родила дочку. Теперь у Веры Алдониной есть не только братик по отцу, Артем, но и сестренка.

Добавим, что после смерти мамы Вера Алдонина стала много времени проводить с отцом. В одном из недавних интервью Евгений Алдонин рассказывал, что девочка не дает волю чувствам. Видно, что она переживает, но все держит в себе. Он старается как можно больше времени проводить с дочкой, которой сейчас нелегко. Кстати, он сказал, что если раньше дочь хотела стать архитектором, то теперь бредит актерской карьерой.

Напомним, что Юлия Началова скончалась от остановки сердца на фоне сепсиса.